***SARTN* *EKOFA* *AKTVK* *ALNTF* *VAKVK* *GLYHO* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *ARNFK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***SARTN******EKOFA******AKTVK******ALNTF******VAKVK******GLYHO******QNBFB******SEKFA******DNFIN******ARNFK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, ALNTF, ARNFK, DNFIN, EKOFA, GLYHO, LIDFA, QNBFB, SARTN, SEKFA, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2021 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2021 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2022 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2012 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMD42111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKE2024 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2024 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfaSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2031 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880502BIST