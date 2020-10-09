***SARTN* *EKOFA* *AKTVK* *ALNTF* *VAKVK* *GLYHO* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *ARNFK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
09.10.2020 17:27
***SARTN******EKOFA******AKTVK******ALNTF******VAKVK******GLYHO******QNBFB******SEKFA******DNFIN******ARNFK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ALNTF, ARNFK, DNFIN, EKOFA, GLYHO, LIDFA, QNBFB, SARTN, SEKFA, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2021 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2021 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2022 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2012 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMD42111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKE2024 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2024 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfa
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2031 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880502
BIST