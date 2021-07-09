***SARTN* *KORTS* *GEDIK* *TEBNK* *AKTIF* *VAKVK* *BRKT* *SEKFA* *ARNFK* *YKBNK* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***SARTN******KORTS******GEDIK******TEBNK******AKTIF******VAKVK******BRKT******SEKFA******ARNFK******YKBNK******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ARNFK, BRKT, GEDIK, KORTS, SARTN, SEKFA, TEBNK, VAKBN, VAKVK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72167 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72167 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72175 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72175 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfaSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72148 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2115 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950039BIST