***SARTN* *KORTS* *GEDIK* *TEBNK* *AKTIF* *VAKVK* *BRKT* *SEKFA* *ARNFK* *YKBNK* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
09.07.2021 17:57
***SARTN******KORTS******GEDIK******TEBNK******AKTIF******VAKVK******BRKT******SEKFA******ARNFK******YKBNK******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ARNFK, BRKT, GEDIK, KORTS, SARTN, SEKFA, TEBNK, VAKBN, VAKVK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72167 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72167 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72175 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72175 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfa
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72148 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2115 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72125 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950039
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