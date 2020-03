***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih20/03/2020Saati10:00AdresiEsentepe Mah.Büyükdere Cad.N175/100 Şişli, İstanbulGündemSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.03.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir. 1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2019 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 5. Şirket'in 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 6. Bağımsız denetçinin 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi, 8. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması, 9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması, 10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi, 11. Dilekler ve öneriler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularSarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.03.2020 tarihinde, saat 10:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi N175/100 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesi 105.300.000-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL nominal değerde 105.300.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. 105.300.000-TL'ye karşılık gelen Şirketin toplam 105.300.000 adet A ve B Grubu hissesinden 89.505.000 adet A Grubu hissenin Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ve 15.795.000 adet B Grubu hissenin Mitsui & Co. Europe Plc'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 105.300.000-TL toplam itibari değerinin tamamının 89.505.000-TL A grubu ve 15.795.000 -TL B Grubu pay olmak üzere toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Zeki Sarıbekir'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Özbaş'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2019 mali yılına ilişkin Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 4. 2019 mali yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5. Şirket'in 2019 mali yılına ait faaliyetler neticesinde oluşan kardan gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra brüt 30.896.346,46-TL'lik karın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. Maddesi uyarınca Nisan 2020 sonuna kadar dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi. 6. Bağımsız Denetçinin 2019 mali yılına ait faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Genel Kurul tarihi itibariyle istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Makoto Murase'nin yerine Japon vatandaşı, 8th & 9th Floors, 1 St. Martin's Le Grand, London, EC1A 4AS, United Kingdom adresinde mukim, 8161136306 Vergi Kimlik numaralı Hidemi Takani'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde görev yapmak üzere Şirket bağımsız denetim firması olarak, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza N 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicili numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı ve Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/03/2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirketimizin "Esentepe Mah.Büyükdere Cad. N175/100 Şişli, İstanbul" adresinde, TTK 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831452BIST