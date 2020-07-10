***SARTN* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *TEBNK* *GLYHO* *GARAN* *QNBFB* *TCRYT* *ARNFK* *ISFIN* *DENFA* *TRKSH* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***SARTN******SEKFK******HALKB******ALNTF******TEBNK******GLYHO******GARAN******QNBFB******TCRYT******ARNFK******ISFIN******DENFA******TRKSH******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, ARNFK, DENFA, GARAN, GLYHO, ISFIN, LIDFA, QNBFB, SARTN, SEKFK, TCRYT, TEBNK, HALKB, TRKSHMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AA2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AA2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMD42111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72010 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72038 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD12114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72018 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK72010 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859051BIST