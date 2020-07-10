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***SARTN* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *TEBNK* *GLYHO* *GARAN* *QNBFB* *TCRYT* *ARNFK* *ISFIN* *DENFA* *TRKSH* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma

10.07.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***SARTN******SEKFK******HALKB******ALNTF******TEBNK******GLYHO******GARAN******QNBFB******TCRYT******ARNFK******ISFIN******DENFA******TRKSH******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ARNFK, DENFA, GARAN, GLYHO, ISFIN, LIDFA, QNBFB, SARTN, SEKFK, TCRYT, TEBNK, HALKB, TRKSH

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AA2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AA2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMD42111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72010 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72038 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72020 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD12114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72018 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72012 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK72010 FİNANSMAN BONOSU 10/07/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859051


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PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
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MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
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