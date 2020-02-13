***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 13:17
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818779
BIST
14:50120.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 51,68
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
14:506,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0656
En Düşük
6,0401
14:506,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
14:50306,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,28
|Açılış
|: 306,95
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.849.433
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|58.759.205
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,67
|604.099.490
|% 18,23
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.181.392
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|ESCOM
|3,52
|73.925.168
|% -12,44
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,50
|1.208.522
|% -7,89
|
|ASELS
|28,40
|1.135.208.860
|% 1,43
|
|THYAO
|14,89
|1.056.660.075
|% 0,47
|
|TSPOR
|4,67
|604.099.490
|% 18,23
|
|SASA
|10,58
|481.522.324
|% 10,79
|
|TUPRS
|112,50
|428.567.032
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,67
|604.099.490
|% 18,23
|
|ISGYO
|2,01
|268.962.136
|% 5,24
|
|GSRAY
|2,43
|257.190.892
|% 4,74
|
|IHLAS
|0,89
|85.728.452
|% 1,14
|
|TSKB
|1,36
|107.171.706
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8489
|7,8883
|% 0,48
|
|Frank
|6,1723
|6,2094
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,95
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,24
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,89
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,45
|
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