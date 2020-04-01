***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:45
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833796
BIST
14:5989.215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -429,03
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:596,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0551
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:597,2970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:59340,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,62
|Açılış
|: 340,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.270.541
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.143.048
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|GEDIK
|17,58
|12.604.329
|% -7,91
|
|PEKGY
|2,49
|23.916.256
|% -7,78
|
|INFO
|7,99
|558.370
|% -5,89
|
|THYAO
|9,05
|563.995.895
|% -0,22
|
|ASELS
|23,08
|501.808.753
|% -2,20
|
|SASA
|8,87
|477.539.239
|% 1,14
|
|GARAN
|7,96
|429.077.332
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|400.952.460
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,09
|213.740.643
|% 3,81
|
|ODAS
|1,40
|211.602.959
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|69.421.705
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,94
|258.393.974
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|400.952.460
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2196
|8,2608
|% 0,38
|
|Frank
|6,8663
|6,9077
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7643
|1,7732
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
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|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
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