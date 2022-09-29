***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:55
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065944
BIST
16:433.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -14,45
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:4318,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:4318,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0990
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:43984,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,31
|Açılış
|: 985,28
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BFREN
|1.390,40
|21.818.840
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|215.423.265
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|435.000.962
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.513.507
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.501.181
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,55
|482.433.352
|% -8,94
|
|THYAO
|69,80
|2.996.496.641
|% 1,23
|
|ASELS
|30,44
|2.642.144.838
|% 5,92
|
|HEKTS
|56,15
|1.733.952.144
|% -5,63
|
|YKBNK
|7,19
|1.719.006.810
|% 1,84
|
|GARAN
|19,40
|1.453.323.507
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,93
|819.397.156
|% 3,76
|
|TSKB
|2,51
|817.682.094
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,90
|1.060.010.023
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,31
|850.097.838
|% -4,06
|
|YKBNK
|7,19
|1.719.006.810
|% 1,84
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5400
|18,5428
|% 0,13
|
|Euro
|18,1052
|18,1188
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,2605
|20,3621
|% 0,86
|
|Frank
|18,8104
|18,9237
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9174
|4,9420
|% 0,41
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-3,41
|
|Altın Gr.
|988
|988
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-51,00
|
|Tam
|6.640
|6.701
|-80,00
|
|Yarım
|3.231
|3.276
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|0,42
|