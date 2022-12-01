***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:00
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083370
BIST
11:295.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 91,71
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:2918,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:2919,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0577
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:291.064,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.064,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GENIL
|44,88
|32.830.887
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.746.361
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|332.191.205
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,61
|6.155.737
|% -6,11
|
|PRDGS
|14,22
|31.478.232
|% -4,63
|
|THYAO
|125,60
|3.479.562.583
|% 4,67
|
|KRDMD
|15,56
|2.355.896.706
|% 5,63
|
|SISE
|39,84
|2.062.206.722
|% 1,89
|
|PETKM
|18,31
|1.564.881.919
|% 2,35
|
|EREGL
|43,38
|1.435.084.373
|% 1,69
|
|KRDMD
|15,56
|2.355.896.706
|% 5,63
|
|EKGYO
|7,10
|891.278.862
|% 3,05
|
|YKBNK
|11,95
|1.374.429.650
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,55
|1.044.105.018
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,72
|270.426.628
|% 0,37
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6414
|% 0,05
|
|Euro
|19,4485
|19,4552
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4624
|22,5751
|% 0,32
|
|Frank
|19,6481
|19,7665
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,05
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.099
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.443
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.727
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,06
|
Seans Raporu
11:29
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