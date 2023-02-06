***SASA* *BOSSA* *SANKO* *RUBNS* *ARSAN* *ISDMR* *BLCYT* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2023 09:27
***SASA******BOSSA******SANKO******RUBNS******ARSAN******ISDMR******BLCYT******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir. SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar) BOSSA.E BLCYT.E SANKO.E HATEK.E ISDMR.E ARSAN.E RUBNS.E
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8324
En Düşük
18,8248
18:0520,2050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2106
En Düşük
20,1973
18:051.131,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.131,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8315
|% 0,03
|
|Euro
|20,1987
|20,2060
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5696
|22,6827
|% -0,18
|
|Frank
|20,2057
|20,3274
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,26
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.717
|7.785
|-76,00
|
|Yarım
|3.770
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS