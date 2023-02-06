***SASA* *BOSSA* *SANKO* *RUBNS* *ARSAN* *ISDMR* *BLCYT* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SASA******BOSSA******SANKO******RUBNS******ARSAN******ISDMR******BLCYT******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir. SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar) BOSSA.E BLCYT.E SANKO.E HATEK.E ISDMR.E ARSAN.E RUBNS.Ehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676BIST