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***SASA* *GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.06.2022 09:30
***SASA* *GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***SASA******GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SASA POLYSTER SANAYİ A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, SASA POLYSTER SANAYİ A.Ş.'nin Adana'da bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.ç maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim yapılması hususunda ilgili firma ile 23/06/2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000,USD'dir. (Onbirmilyonüçyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 196.922.500,-TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038829


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DERHL 8,71 18.509.517 % 6,35  
FMIZP 128,50 42.335.829 % 6,29  
ECZYT 51,00 42.070.929 % 6,25  
RTALB 14,75 40.039.043 % 6,19  
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Dolar 17,3739 17,3748 % 0,13  
Euro 18,3111 18,3397 % 0,34  
Sterlin 21,2284 21,3349 % 0,19  
Frank 18,0115 18,1200 % 0,33  
Riyal 4,6150 4,6382 % 0,21  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,51  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,23  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.771 6.868 6,00  
Yarım 3.323 3.358 2,00  
Çeyrek 1.664 1.678 0,00  
Gümüş.Ons 20,96 21,00 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 111 111 0,53  
Seans Raporu 11:48
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