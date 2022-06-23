***SASA* *GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 09:30
***SASA******GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 23.06.2022 tarihinde Mühendislik, Ekipman Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000 USD'dir (on bir milyon üç yüz elli bin Amerikan Doları).
Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ile %5'i aralığındaki miktarının söz konusu santralden karşılanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038828
BIST
11:482.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,32
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
11:4817,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:4818,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0618
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3397
En Düşük
18,2245
11:481.019,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.019,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MAKIM
|15,56
|72.665.910
|% 9,96
|
|DERHL
|8,72
|18.716.793
|% 6,47
|
|FMIZP
|128,60
|42.371.935
|% 6,37
|
|ECZYT
|51,00
|42.197.064
|% 6,25
|
|RTALB
|14,73
|40.250.464
|% 6,05
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,65
|18.353.378
|% -5,49
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|THYAO
|50,45
|1.420.090.504
|% -0,20
|
|ASELS
|24,50
|1.405.225.483
|% 5,15
|
|EREGL
|27,26
|628.305.443
|% -1,16
|
|SISE
|21,46
|556.918.645
|% -0,46
|
|ODAS
|3,16
|495.367.203
|% -2,47
|
|ODAS
|3,16
|495.367.203
|% -2,47
|
|TSKB
|2,12
|151.033.121
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,56
|157.453.064
|% -1,16
|
|ASELS
|24,50
|1.405.225.483
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,75
|260.141.392
|% -1,86
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3739
|17,3748
|% 0,13
|
|Euro
|18,3111
|18,3397
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2286
|21,3351
|% 0,19
|
|Frank
|18,0135
|18,1221
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|4,06
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|-59,00
|
|Tam
|6.768
|6.866
|4,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,93
|