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***SASA* *GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 09:30
***SASA* *GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SASA******GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 23.06.2022 tarihinde Mühendislik, Ekipman Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000 USD'dir (on bir milyon üç yüz elli bin Amerikan Doları).
Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ile %5'i aralığındaki miktarının söz konusu santralden karşılanması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038828


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 72.665.910 % 9,96  
DERHL 8,72 18.716.793 % 6,47  
FMIZP 128,60 42.371.935 % 6,37  
ECZYT 51,00 42.197.064 % 6,25  
RTALB 14,73 40.250.464 % 6,05  
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Dolar 17,3739 17,3748 % 0,13  
Euro 18,3111 18,3397 % 0,34  
Sterlin 21,2286 21,3351 % 0,19  
Frank 18,0135 18,1221 % 0,34  
Riyal 4,6150 4,6381 % 0,20  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,77  
Altın Gr. 1.019 1.020 4,06  
Cumhuriyet 6.786 6.888 -59,00  
Tam 6.768 6.866 4,00  
Yarım 3.323 3.358 2,00  
Çeyrek 1.664 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,97 0,01  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,03  
B. Petrol 111 111 0,93  
Seans Raporu 11:48
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