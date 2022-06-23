***SASA* *GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA******GESAN*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 23.06.2022 tarihinde Mühendislik, Ekipman Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000 USD'dir (on bir milyon üç yüz elli bin Amerikan Doları).Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ile %5'i aralığındaki miktarının söz konusu santralden karşılanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038828BIST