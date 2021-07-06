***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2021 09:15
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946672
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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0
En Düşük
0
18:058,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
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10,3201
En Düşük
10,2625
18:05502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,03
|Açılış
|: 502,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6498
|8,6515
|% -0,15
|
|Euro
|10,2829
|10,3008
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9795
|12,0396
|% 0,13
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2993
|2,3108
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|14,02
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|