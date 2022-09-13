***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 09:16
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062499
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2372
En Düşük
18,2119
18:0518,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0598
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5126
En Düşük
18,4317
18:051.010,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.010,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|AFYON
|5,25
|92.165.948
|% 0,00
|
|AGYO
|5,89
|32.835.813
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|AFYON
|5,25
|92.165.948
|% 0,00
|
|AGYO
|5,89
|32.835.813
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 0,00
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 0,00
|
|SISE
|28,00
|6.559.603.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|4.423.883.974
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2364
|% 0,12
|
|Euro
|18,5007
|18,5108
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3129
|21,4198
|% 0,38
|
|Frank
|19,1167
|19,2318
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8372
|4,8615
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.790
|6.852
|-4,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem