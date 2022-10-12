***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 18:13
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071291
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 18,6780
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|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 18,0900
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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En Düşük
17,9715
18:05996,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 996,19
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|17,9937
|18,0193
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5189
|20,6218
|% 0,91
|
|Frank
|18,5234
|18,6350
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,78
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.717
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-2,29
|