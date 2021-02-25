***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2021 14:26
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2021
tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak N1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912718
BIST
15:421.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:427,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0749
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:428,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1504
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:42416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.386.946
|% -9,94
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|THYAO
|13,07
|1.392.300.920
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,10
|1.278.631.703
|% -2,55
|
|SASA
|42,40
|1.252.639.346
|% 6,16
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,88
|203.680.602
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|363.192.382
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|862.434.166
|% -4,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2445
|7,2494
|% 1,11
|
|Euro
|8,8728
|8,8784
|% 1,74
|
|Sterlin
|10,1976
|10,2487
|% 0,90
|
|Frank
|7,9537
|8,0016
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9234
|1,9330
|% 0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-14,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|-4,43
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|-2,15
|
|Çeyrek
|668
|683
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,35
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54BSOKE
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 758, 521 adet işlem
-
15:53PRKME
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 815 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SAHOL
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.20 ) 1, 299
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, AYEN, EMKEL, BALAT, VAKKO, CASA, KSTUR, SERVE, IDEAS, EPLAS