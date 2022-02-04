***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluşİdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa DeğerlemesiRapor Tarihi04.02.2022AçıklamalarŞirketimizin Adana ili Seyhan İlçesinde bulunan 2.181 dönüm arsası ile Hatay ili İskenderun İlçesinde bulunan 56 dönüm arsasının 30.09.2021 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan toplam defter değeri 917.726.494 TL iken yaptırılan değerleme çalışması sonrasında söz konusu arsaların toplam piyasa değerinin 1.679.500.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 1.679.500.000 TL şirketimizin 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarına yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999509BIST