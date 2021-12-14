***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.12.2021 15:33
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2021 tarihli kararı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesi ile ilgili 14 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983097
BIST
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|| 4,52
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,3636
18:0516,6315
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|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
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|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
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|TETMT
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|PKENT
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|OYLUM
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|MERIT
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|SODSN
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|RALYH
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|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
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|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
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|SISE
|16,23
|2.839.610.288
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|2.228.068.329
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|EKGYO
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|% -2,97
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|2.228.068.329
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|TSKB
|1,64
|959.615.510
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|SKBNK
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|558.548.492
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|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7308
|14,7556
|% 2,50
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|Euro
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|16,6263
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|Sterlin
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|Frank
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|15,9246
|% 2,07
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|% 2,32
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-5,13
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|Altın Gr.
|842
|842
|22,52
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|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
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|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,44
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|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,13
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|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,72
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