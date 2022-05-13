***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.05.2022 18:34
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13 Mayıs 2022 tarih, 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030352
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 15,5450
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|Önceki Kapanış
|: 15,4480
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15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1326
|Açılış
|: 16,1100
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|Önceki Kapanış
|: 16,0600
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16,1945
En Düşük
15,9645
18:05900,95
En Yüksek
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|: 0,15%
|| 1,35
|Açılış
|: 900,95
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|Önceki Kapanış
|: 899,59
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910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
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|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4780
|15,4798
|% 0,62
|
|Euro
|16,1204
|16,1384
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,8925
|18,9872
|% 1,16
|
|Frank
|15,3858
|15,4785
|% 0,90
|
|Riyal
|4,1142
|4,1349
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-11,22
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|Altın Gr.
|902
|902
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,60
|
Seans Raporu
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17:59DERIM
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