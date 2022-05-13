***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13 Mayıs 2022 tarih, 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030352BIST