***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30 Temmuz 2020tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864351BIST