***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.08.2021 07:47
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05 Ağustos 2021
tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955230
BIST
10:321.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:328,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5762
En Düşük
8,5140
10:3210,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0652
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1721
En Düşük
10,0744
10:32495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PENTA
|48,78
|6.497.157
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.948.078
|% 9,91
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|DNISI
|13,57
|23.387.911
|% 9,00
|
|AGYO
|2,87
|11.282.960
|% -9,75
|
|DERIM
|9,84
|1.953.042
|% -5,66
|
|KRSTL
|1,88
|4.995.786
|% -5,53
|
|KATMR
|3,05
|16.521.115
|% -5,28
|
|EDIP
|4,66
|8.719.147
|% -5,28
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SASA
|30,56
|271.201.558
|% 3,03
|
|THYAO
|12,91
|249.635.493
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|104.214.911
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|AKBNK
|5,55
|117.908.322
|% 0,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5715
|8,5755
|% 0,65
|
|Euro
|10,1416
|10,1476
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,8954
|11,9550
|% 0,55
|
|Frank
|9,4033
|9,4600
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,52
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-5,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,40
|
Seans Raporu
10:30
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10:44DNISI
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10:43IDGYO
Yüzde 8.90 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 471, 393 adet işlem
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10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, BIMAS, FROTO
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10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TAVHL, EKGYO
-
10:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 41 artarak (% 0.43 ) 1, 270