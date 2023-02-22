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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.02.2023 18:15
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelm


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
DMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızda üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
DMT üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
06.02.2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle, DMT üretim hattının güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerekli görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.02.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
DMT Üretim tesisinin kapasitesi 280.000 ton/yıl olup 1.400.000 ton/yıl olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
2022 yılının ilk 9 ayında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %15'tir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Detaylı inceleme ve olası bakım çalışmalarının tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.03.2023
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

06.02.2023 sabahından itibaren, önce Kahramanmaraş ve ardından 20.02.2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, üretim birimlerimizde hasar ya da üretimde ve sevkiyatta aksamaya yol açan herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiş olmakla birlikte üretim hattımızın güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için DMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerek görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple bugün itibarıyla DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116079


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