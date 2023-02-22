***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızda üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiDMT üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni06.02.2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle, DMT üretim hattının güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerekli görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi22.02.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiDMT Üretim tesisinin kapasitesi 280.000 ton/yıl olup 1.400.000 ton/yıl olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı2022 yılının ilk 9 ayında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %15'tir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokturÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokturŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerPTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarDetaylı inceleme ve olası bakım çalışmalarının tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih22.03.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.Açıklamalar06.02.2023 sabahından itibaren, önce Kahramanmaraş ve ardından 20.02.2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, üretim birimlerimizde hasar ya da üretimde ve sevkiyatta aksamaya yol açan herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiş olmakla birlikte üretim hattımızın güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için DMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerek görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple bugün itibarıyla DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116079BIST