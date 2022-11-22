***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSasa Uluslararası Finansal Yatırım Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000 Türk LirasıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.11.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı1 Türk LirasıToplam Tutar20.000.000 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,05%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,14%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiolumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait ve yönetimi Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de olan 20.000.000 TL sermaye ile Sasa Uluslararası Finansal Yatırım Anonim Şirketi kurulmuştur.Yönetim planına göre söz konusu şirket yurt içinde ve dışında iştirakler ve bağlı ortaklıklar edinebilecek ama her halükarda sermayesinin çoğunluğu ve yönetim kontrolü Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de kalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081636BIST