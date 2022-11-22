***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
22.11.2022 18:10
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sasa Uluslararası Finansal Yatırım Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.11.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
20.000.000 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,14%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait ve yönetimi Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de olan 20.000.000 TL sermaye ile Sasa Uluslararası Finansal Yatırım Anonim Şirketi kurulmuştur.
Yönetim planına göre söz konusu şirket yurt içinde ve dışında iştirakler ve bağlı ortaklıklar edinebilecek ama her halükarda sermayesinin çoğunluğu ve yönetim kontrolü Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081636
BIST