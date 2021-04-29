***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.082 70.082 0 70.082Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 70.082 2.644.244 0 2.644.244Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler312.188 -312.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.742 109.742 0 109.742Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.362.002 109.742 2.996.092 0 2.996.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI602.695 82.291Dönem Karı (Zararı)-9.527 -132.230Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.527 -132.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler635.212 231.536Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 54.919 20.385Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-681 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -681 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.205 1.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.931 1.539Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 274 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.235 27.956Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -13.651 -593Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 79.443 27.974Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-557 575Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 481.932 180.639Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.859 1.042Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29.859 1.042Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.257 -25Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.257 -25İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.487 -14.050Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-624.506 -162.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)62.268 1.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-686.774 -163.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138.509 -9.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-138.509 -9.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.973 140.693Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)49.053 3.493Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler198.011 53.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)198.011 53.320Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.205 1.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler932 -5.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)932 -5.257Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)516.300 -36.530Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları605.198 85.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.170 -2.280Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -333 -685YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-222.506 -246.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.256 -27Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 5.256 -27Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-227.762 -246.925Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -227.762 -246.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-495.514 183.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.903 721.055Kredilerden Nakit Girişleri4 140.903 721.055Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-575.994 -464.941Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -567.365 -464.941İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-8.629 0Ödenen Faiz4 -69.940 -77.278Alınan Faiz23 13.651 593Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -4.134 3.827YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-115.325 18.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-115.325 18.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ428.395 101.348DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ313.070 119.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 313.070 428.395Finansal Yatırımlar4 51.116 46.982Ticari Alacaklar1.317.301 700.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 212.277 37.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.105.024 663.151Diğer Alacaklar10.199 4.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.199 4.208Stoklar8 1.377.208 1.338.235Peşin Ödenmiş Giderler9 22.641 15.457Diğer Dönen Varlıklar16 380.998 248.693ARA TOPLAM3.472.533 2.782.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.472.533 2.782.309DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 117 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 102 120Maddi Duran Varlıklar11 6.151.086 5.864.428Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 758 852Peşin Ödenmiş Giderler9 102.401 205.609Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.056.384 1.936.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.310.848 8.007.886TOPLAM VARLIKLAR11.783.381 10.790.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.566.165 1.558.803İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.566.165 1.558.803Banka Kredileri4 1.532.981 1.535.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 33.184 23.632Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.003.028 947.962Ticari Borçlar1.459.223 1.215.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.459.223 1.215.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 27.394 21.589Diğer Borçlar3.247 2.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.247 2.315Türev Araçlar27 29.859 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.217.199 700.899Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 1.552 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 859 588ARA TOPLAM5.308.526 4.447.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.308.526 4.447.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.418.306 3.399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.418.306 3.399.207Banka Kredileri4 3.326.636 3.313.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 91.670 85.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 60.457 56.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.478.763 3.455.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.787.289 7.903.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.996.092 2.886.350Ödenmiş Sermaye17 830.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -5.707 -5.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.362.002 1.049.814Net Dönem Karı veya Zararı17 109.742 312.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.996.092 2.886.350TOPLAM KAYNAKLAR11.783.381 10.790.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.532.501 1.004.689Satışların Maliyeti18 -1.954.701 -841.322TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)577.800 163.367BRÜT KAR (ZARAR)577.800 163.367Genel Yönetim Giderleri19 -20.948 -8.544Pazarlama Giderleri19 -81.018 -32.064Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -235 -237Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 218.214 97.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -261.801 -85.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)432.012 134.406Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.999 127Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -371 -27FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)434.640 134.506Finansman Gelirleri23 198.825 42.320Finansman Giderleri24 -642.992 -309.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.527 -132.230Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri119.269 202.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -352 -84Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 119.621 202.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)109.742 70.082DÖNEM KARI (ZARARI)109.742 70.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.742 70.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,13220000 0,08440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.742 70.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.742 70.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932146BIST