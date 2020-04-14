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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER


eri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 PROFIT DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 2019 general assembly announcement.pdf - İlan Metni
EK: 7 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul'da alınan kararlar, ekte yer alan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837863


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Tam 2.504 2.569 54,70  
Yarım 1.218 1.250 26,60  
Çeyrek 611 625 13,30  
Gümüş.Ons 15,75 15,78 0,36  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,11  
B. Petrol 29,52 29,52 -2,22  
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