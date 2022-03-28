***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.03.2022 14:06
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı
İhaleyi Açan Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28.03.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 3/3/2022 tarihli Resmî Gazete'de duyurulan "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013383
BIST