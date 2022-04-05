***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.04.2022 13:37
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022,30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı
İhaleyi Açan Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28.03.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
"Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri için davet yazısı tarafımıza ulaşmış olup "11 Nisan 2022 Pazartesi günü" yapılacak görüşmelere şirketimiz tarafından katılım sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015827
BIST