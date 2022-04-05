Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.04.2022 13:37
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022,30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı
İhaleyi Açan Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28.03.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

"Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri için davet yazısı tarafımıza ulaşmış olup "11 Nisan 2022 Pazartesi günü" yapılacak görüşmelere şirketimiz tarafından katılım sağlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015827


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:092.339
Değişim :  1,18% |  27,20
Açılış :  2.317  
Önceki Kapanış :  2.311  
En Yüksek
2.343 En Düşük
2.313
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.788.074 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.676.606 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.727.585 % 9,98  
ACSEL 33,98 49.897.589 % 9,97  
OLMK 9,30 15.644.389 % 9,93  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 14,7172 14,7220 % 0,30  
Euro 16,1344 16,1473 % 0,20  
Sterlin 19,2861 19,3828 % 0,44  
Frank 15,8592 15,9547 % 0,46  
Riyal 3,9135 3,9332 % 0,29  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 2,20  
Altın Gr. 916 916 3,35  
Cumhuriyet 6.065 6.157 30,00  
Tam 6.038 6.189 30,73  
Yarım 2.918 2.994 14,86  
Çeyrek 1.464 1.497 7,44  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 0,20  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,14  
B. Petrol 109 109 1,58  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru