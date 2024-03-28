***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 07.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000.000 TL artırılarak 15.000.000.000 TL'den 60.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2024-2028 yılları olarak güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili 28 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Amendment Draft.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263756BIST