***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 16:33
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000.000 TL artırılarak 15.000.000.000 TL'den 60.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2024-2028 yılları olarak güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili 28 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Amendment Draft.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263756
BIST