***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.08.2021 10:18
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954057
BIST
10:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:428,4178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:4210,0125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0240
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:42489,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,98
|Açılış
|: 489,25
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,19
BIST En Aktif Hisseler10:42
|KTSKR
|24,22
|18.622.506
|% 9,99
|
|SELVA
|8,86
|25.292.203
|% 8,45
|
|IDGYO
|3,24
|25.854.895
|% 8,00
|
|TSGYO
|2,99
|12.420.050
|% 7,94
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,40
|38.812.575
|% -6,16
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,39
|191.572.466
|% -3,94
|
|PKENT
|2.119,90
|62.502
|% -3,92
|
|HURGZ
|1,61
|14.849.380
|% -3,59
|
|KARSN
|4,39
|191.572.466
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,40
|135.915.703
|% 0,42
|
|GARAN
|8,52
|119.574.403
|% 0,00
|
|ASELS
|15,73
|96.760.446
|% 1,42
|
|SISE
|7,66
|96.446.768
|% 0,92
|
|ODAS
|1,35
|80.768.178
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,40
|135.915.703
|% 0,42
|
|KARSN
|4,39
|191.572.466
|% -3,94
|
|CEMAS
|1,31
|49.093.769
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,81
|47.811.134
|% -0,55
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4127
|8,4178
|% -0,24
|
|Euro
|10,0029
|10,0125
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7049
|11,7636
|% 0,08
|
|Frank
|9,2726
|9,3284
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2415
|2,2527
|% -0,08
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-6,71
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,64
|
Seans Raporu
10:42
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