***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Temmuz 2023 tarihinde yapılan gözden geçirme çalışması sonucunda, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings SASA Polyester (SASA) Uzun Vadeli Kredi Notunu "B", Görünümü "Negatif" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166145BIST