***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasiteli PTA yatırımı projesi kapsamında, INVISTA'nın teknik bilgilerini ve fikri mülkiyet haklarını (lisansörlük) kullanmak üzere Şirketimiz ile Koch Industries Inc.'in %100 iştiraki olan INVISTA Tekstil (U.K.) Limited arasında "Niyet Mektubu" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816646BIST