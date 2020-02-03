***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 13:33
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasiteli PTA yatırımı projesi kapsamında, INVISTA'nın teknik bilgilerini ve fikri mülkiyet haklarını (lisansörlük) kullanmak üzere Şirketimiz ile Koch Industries Inc.'in %100 iştiraki olan INVISTA Tekstil (U.K.) Limited arasında "Niyet Mektubu" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816646
BIST
13:59119.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,11
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:595,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:596,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:59304,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,29
|Açılış
|: 304,09
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|180.282.519
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|11.576.509
|% -5,95
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|566.422.836
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,19
|277.792.954
|% 2,93
|
|SODA
|6,54
|234.592.332
|% -1,65
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|ODAS
|2,15
|232.159.319
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,67
|143.590.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|225.147.383
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% -1,13
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-6,77
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,53
|
|Yarım
|967
|992
|-5,09
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|-0,25
|