***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 18:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019,17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, Petrol-İş Sendikası 10.03.2020 tarihi itibariyle grev kararı almış ve kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde ilan etmiştir.
Alınan grev kararı karşısında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak oy birliğiyle Lokavt kararı almıştır.
Lokavt kararı, kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde, 10.03.2020 (bugün) tarihinde ilan edilmiştir.
İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yasal çerçevede devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826439
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,1430
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|Önceki Kapanış
|: 6,1270
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6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 6,9630
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|Önceki Kapanış
|: 6,9800
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En Düşük
6,9256
18:05327,18
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|: -1,40%
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|Açılış
|: 327,18
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|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9312
|7,9710
|% -1,30
|
|Frank
|6,5654
|6,6049
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,40
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|