***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019,17.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, Petrol-İş Sendikası 10.03.2020 tarihi itibariyle grev kararı almış ve kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde ilan etmiştir.Alınan grev kararı karşısında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak oy birliğiyle Lokavt kararı almıştır.Lokavt kararı, kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde, 10.03.2020 (bugün) tarihinde ilan edilmiştir.İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yasal çerçevede devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826439BIST