***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz şirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Mahmut BİLEN, Sn. Haci Ahmet KULAK ve Sn. Kadir BAL'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830191BIST