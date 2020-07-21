***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeneme üretimlerine başlandığını 15 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz 1.000 ton/gün kapasiteli POY İplik Üretim Tesislerimizde bugün itibarıyla 520 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki bir ay içerisinde ise tam kapasite ile üretim yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860608BIST