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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2020 08:31
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deneme üretimlerine başlandığını 15 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz 1.000 ton/gün kapasiteli POY İplik Üretim Tesislerimizde bugün itibarıyla 520 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki bir ay içerisinde ise tam kapasite ile üretim yapılması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860608


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.661,40 9.371.957 % 10,00  
YONGA 29,04 88.282 % 10,00  
BFREN 667,10 1.817.848 % 9,99  
PKENT 490,00 184.240 % 9,99  
VKFYO 6,72 3.879.171 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6904 8,7340 % 0,41  
Frank 7,2838 7,3277 % 0,14  
Riyal 1,8228 1,8320 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 5,34  
Altın Gr. 402 402 1,51  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.686 2.700 8,30  
Yarım 1.304 1.321 4,10  
Çeyrek 654 661 2,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,36 0,42  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,59 43,59 0,31  
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