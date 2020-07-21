***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 08:31
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deneme üretimlerine başlandığını 15 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz 1.000 ton/gün kapasiteli POY İplik Üretim Tesislerimizde bugün itibarıyla 520 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki bir ay içerisinde ise tam kapasite ile üretim yapılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860608
BIST
10:20120.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 792,46
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:206,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:207,8476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:20401,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,10
|Açılış
|: 401,79
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.371.957
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|1.817.848
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|184.240
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|3.879.171
|% 9,98
|
|DITAS
|27,90
|907.604
|% -7,31
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|LUKSK
|21,10
|122.566
|% -5,47
|
|MRGYO
|1,99
|2.752.873
|% -5,24
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,32
|149.475.663
|% 0,87
|
|ASELS
|33,40
|102.079.228
|% 0,78
|
|ODAS
|2,92
|94.233.542
|% 2,10
|
|GUSGR
|5,38
|89.466.450
|% -0,74
|
|GOZDE
|6,19
|83.197.048
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,32
|149.475.663
|% 0,87
|
|TSKB
|1,28
|65.029.469
|% 0,79
|
|ODAS
|2,92
|94.233.542
|% 2,10
|
|CEMAS
|1,84
|58.707.207
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|51.913.107
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6904
|8,7340
|% 0,41
|
|Frank
|7,2838
|7,3277
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,34
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.686
|2.700
|8,30
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,10
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,36
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,31
|