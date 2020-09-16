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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2020 09:01
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından daha önce kamuya açıklanan, toplam yatırım bedeli yaklaşık 100.000.000 USD olan, bugünkü rakamlarla ciroya yıllık katkısı ise 250.000.000 USD olması öngörülen Pet Tesisi (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) yatırımı tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875208


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VAKFN 4,05 4.570.153 % 1.171,61  
YONGA 81,40 2.266.583 % 10,00  
UFUK 12,43 702.979 % 10,00  
SUMAS 33,22 109.493 % 10,00  
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Riyal 1,9925 2,0025 % 0,06  
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10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 9,63  
Altın Gr. 473 473 2,28  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,28 27,31 0,16  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,26 41,26 0,73  
Seans Raporu 10:18
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