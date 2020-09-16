***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 09:01
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından daha önce kamuya açıklanan, toplam yatırım bedeli yaklaşık 100.000.000 USD olan, bugünkü rakamlarla ciroya yıllık katkısı ise 250.000.000 USD olması öngörülen Pet Tesisi (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) yatırımı tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875208
BIST
10:181.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.113
10:187,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4994
En Düşük
7,4788
10:188,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8947
En Düşük
8,8600
10:18473,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,38
|Açılış
|: 473,17
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,50
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:18
|VAKFN
|4,05
|4.570.153
|% 1.171,61
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|53.632.955
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|CRDFA
|4,27
|11.653.201
|% -6,36
|
|PETKM
|4,42
|114.123.993
|% 0,45
|
|SISE
|6,42
|99.966.991
|% 1,10
|
|SASA
|16,58
|97.046.981
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,12
|63.886.568
|% 0,32
|
|FENER
|30,64
|53.632.955
|% -9,99
|
|PETKM
|4,42
|114.123.993
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,12
|63.886.568
|% 0,32
|
|SISE
|6,42
|99.966.991
|% 1,10
|
|IHLAS
|1,07
|13.184.236
|% 1,90
|
|ALBRK
|1,53
|17.393.449
|% 0,66
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,4994
|% 0,13
|
|Euro
|8,8896
|8,8936
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6285
|9,6768
|% 0,01
|
|Frank
|8,2269
|8,2765
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,06
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,63
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,26
|41,26
|0,73
|