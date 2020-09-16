***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından daha önce kamuya açıklanan, toplam yatırım bedeli yaklaşık 100.000.000 USD olan, bugünkü rakamlarla ciroya yıllık katkısı ise 250.000.000 USD olması öngörülen Pet Tesisi (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) yatırımı tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875208BIST