***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla hazırlanan ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888310BIST