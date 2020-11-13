***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla hazırlanan ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888310
BIST
12:501.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:507,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6023
12:509,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0917
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:50462,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,37
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KARTN
|2.145,00
|45.031.964
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.137.040
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.972.327
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.642.620
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,29
|675.830.632
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.310.663
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|309.970.090
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|512.069.003
|% -0,82
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6045
|7,6097
|% -1,03
|
|Euro
|8,9944
|9,0061
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0876
|% -0,23
|
|Frank
|8,3323
|8,3825
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,54
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,10
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-30,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,52
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,41
|