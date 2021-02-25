***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 14:26
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Mahmut BİLEN, Sn. Haci Ahmet KULAK ve Sn. Kadir BAL'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912726
BIST
16:031.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:037,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:038,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:03416,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 416,18
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,78
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler16:03
|LINK
|51,70
|117.781.288
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.667.193
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|THYAO
|13,15
|1.510.837.609
|% 2,49
|
|KOZAL
|129,40
|1.367.460.162
|% -3,07
|
|SASA
|42,32
|1.325.480.344
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|209.253.485
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|390.869.152
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|298.541.044
|% -0,73
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2176
|7,2223
|% 0,74
|
|Euro
|8,8370
|8,8462
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,2056
|10,2568
|% 0,98
|
|Frank
|7,9563
|8,0042
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9238
|1,9335
|% 0,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-15,44
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.752
|2.821
|-6,88
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,33
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|0,23
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18SNGYO
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 418 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 86 artarak (% 0.50 ) 1, 566
-
16:17XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 23, 875.00 milyon TL de
-
16:17SKTAS
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 473 adet işlem
-
16:16PRKME
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 882, 354 adet işlem