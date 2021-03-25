***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 15:39
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 13.Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sayın İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ali Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920458
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|Alış
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|
|Euro
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|443
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|2.979
|19,00
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|Tam
|2.922
|2.998
|17,23
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|Yarım
|1.412
|1.450
|8,34
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|Çeyrek
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|725
|4,16
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|-0,54
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|6,30
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