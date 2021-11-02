***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 10:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır.
Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon USD olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973890
BIST
10:541.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:549,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:5411,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0392
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:54551,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 551,36
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:54
|IHAAS
|5,06
|18.320.363
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,58
|72.377.682
|% 9,44
|
|ERBOS
|133,70
|97.463.384
|% 8,88
|
|VERTU
|25,26
|60.648.008
|% 8,04
|
|DOBUR
|69,00
|21.952.005
|% 7,14
|
|KARYE
|19,79
|28.978.680
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|32.967.448
|% -9,95
|
|PAMEL
|53,05
|1.715.402
|% -9,55
|
|NUGYO
|11,50
|19.919.960
|% -9,02
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|GARAN
|10,23
|660.927.108
|% 0,69
|
|SISE
|8,76
|336.542.472
|% 1,62
|
|THYAO
|15,50
|247.280.090
|% 0,06
|
|TSPOR
|5,02
|199.898.681
|% -6,52
|
|EREGL
|18,97
|188.403.182
|% -0,63
|
|ODAS
|1,45
|128.083.578
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|660.927.108
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,01
|91.086.231
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,82
|109.886.133
|% -0,35
|
|SISE
|8,76
|336.542.472
|% 1,62
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6298
|9,6346
|% 0,34
|
|Euro
|11,1576
|11,1625
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0860
|13,1517
|% 0,39
|
|Frank
|10,4903
|10,5535
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5598
|2,5726
|% 0,29
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,54
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,19
|