***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhraç ve Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SATürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2357838601Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) satış işlemleri 22 Haziran 2021 tarihinde, toplam 200.000.000 ¬- (iki yüz milyon Euro) anapara tutarı ve 30 Haziran 2021 kapanış/takas tarihi ile tamamlanmıştır. Satış sonuçlarına ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Satış Sonuçları Basın Açıklaması.pdfEK: 2 Convertible Bond-Sales Result Press Release.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943635BIST