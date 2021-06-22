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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2021 19:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhraç ve Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2357838601
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) satış işlemleri 22 Haziran 2021 tarihinde, toplam 200.000.000 ¬- (iki yüz milyon Euro) anapara tutarı ve 30 Haziran 2021 kapanış/takas tarihi ile tamamlanmıştır. Satış sonuçlarına ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Satış Sonuçları Basın Açıklaması.pdf
EK: 2 Convertible Bond-Sales Result Press Release.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943635


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