***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin Frankfurt Borsasında Kote EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SATürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2357838601Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi EURSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.09.2021 Evet2 30.12.20213 30.03.20224 30.06.20225 30.09.20226 30.12.20227 30.03.20238 30.06.20239 30.09.202310 30.12.202311 30.03.202412 30.06.202413 30.09.202414 30.12.202415 30.03.202516 30.06.202517 30.09.202518 30.12.202519 30.03.202620 30.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler22 Haziran 2021 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığımız Şirketimizin Paya Dönüştürülebilir Tahvilleri (Convertible Bond) Frankfurt Borsası Serbest Pazarında (Freiverkehr) işlem görmeye başlamıştır.Ek AçıklamalarŞirketimizin 22 Haziran 2021 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı 2026 vadeli 200 milyon Euro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) Referans Pay Fiyatının ve İlk Dönüştürme Fiyatının belirlenmesine ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır. Buna göre Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Referans Pay Fiyatı ve İlk Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 Euro nominal tutarlı tahvil için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: [[[Referans Pay Fiyatı : 2,7944 Euro]]] [[[İlk Dönüştürme Fiyatı : 3,5629 Euro ]]] [[[ İlk Dönüştürme Oranı : 28.067,0241 lot ]]] Dönüştürme Dönemi Başlangıç Tarihi 16 Temmuz 2021'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdfEK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965996BIST