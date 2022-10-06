***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Dönüştürme Taleplerine ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Kok Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SATürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2357838601Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021Vade Başlangıç Tarihi asına karar verilmiştir.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar Dönüştürme işlemlerine ilişkin bilgiler: [[[Dönüştürme talep edilen tahvil toplam nominal değeri : 15.800.000 Euro ]]] [[[Dönüştürme fiyatı (Borsa İstanbul'da işlem gören 1 lot pay karşılığı) : 1,7814 Euro ]]] [[[Dönüştürme oranı (100.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı) : 56.135,6237 lot ]]] [[[Dönüştürme talep eden tahvil sahiplerine verilecek toplam pay sayısı : 8.869.427 lot ]]]Eklenen DökümanlarEK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdfEK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067935BIST