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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.10.2022 12:28
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Dönüştürme Taleplerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Kok Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2357838601
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi asına karar verilmiştir.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar Dönüştürme işlemlerine ilişkin bilgiler: [[[Dönüştürme talep edilen tahvil toplam nominal değeri : 15.800.000 Euro ]]] [[[Dönüştürme fiyatı (Borsa İstanbul'da işlem gören 1 lot pay karşılığı) : 1,7814 Euro ]]] [[[Dönüştürme oranı (100.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı) : 56.135,6237 lot ]]] [[[Dönüştürme talep eden tahvil sahiplerine verilecek toplam pay sayısı : 8.869.427 lot ]]]
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdf
EK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067935


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KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
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KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
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Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
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