***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA, TRASASAW91E4 12.08.2021 600.000 0,054 28,72 -Ek Açıklamalar12.08.2021 tarihinde 28,42 TL - 29,10 TL fiyat aralığından (ortalama 28,72 TL) 600.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 8.301.130 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7412)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957827BIST