***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.08.2021 08:31
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA, TRASASAW91E4 12.08.2021 600.000 0,054 28,72 -
Ek Açıklamalar
12.08.2021 tarihinde 28,42 TL - 29,10 TL fiyat aralığından (ortalama 28,72 TL) 600.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 8.301.130 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7412)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957827
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0368
18:05483,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,07
|Açılış
|: 483,42
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,31
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5577
|8,5593
|% 0,22
|
|Euro
|10,0564
|10,0724
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,7688
|11,8279
|% 0,08
|
|Frank
|9,2203
|9,2759
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|2,40
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
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17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD