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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.10.2022 18:14
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA, TRASASAW91E4 03.10.2022 750.000 0,033 70,29 -

Ek Açıklamalar
3 Ekim 2022 tarihinde 69,25 TL - 71,25 TL fiyat aralığından (ortalama 70,29 TL) 750.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 3.007.001 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1342)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066829


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Tam 6.752 6.831 99,00  
Yarım 3.285 3.337 46,00  
Çeyrek 1.648 1.668 22,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,52 1,47  
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