***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
04.10.2022 18:24
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 03.10.2022 tarihli KAP duyurusuna ilişkin tablonun güncellenmesi
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA, TRASASAW91E4 25.02.2022 955.000 0,085 44,62 -
SASA, TRASASAW91E4 03.10.2022 750.000 0,033 70,29
Ek Açıklamalar
3 Ekim 2022 tarihinde 69,25 TL - 71,25 TL fiyat aralığından (ortalama 70,29 TL) 750.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 3.007.001 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1342)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067107
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3415
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 17,04
|Açılış
|: 1.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5749
|18,5886
|% 0,21
|
|Euro
|18,5434
|18,5613
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,2113
|21,3177
|% 1,30
|
|Frank
|18,8797
|18,9935
|% 1,41
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,53
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,59
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.964
|91,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|2,87
|