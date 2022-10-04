***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 03.10.2022 tarihli KAP duyurusuna ilişkin tablonun güncellenmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA, TRASASAW91E4 25.02.2022 955.000 0,085 44,62 -SASA, TRASASAW91E4 03.10.2022 750.000 0,033 70,29Ek Açıklamalar3 Ekim 2022 tarihinde 69,25 TL - 71,25 TL fiyat aralığından (ortalama 70,29 TL) 750.000 lot pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 3.007.001 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1342)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067107BIST