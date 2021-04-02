***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 15:30
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 830.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.120.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SASA, TRASASAW91E4 830.000.000 290.000.000,000 34,93975 SASA, TRASASAW91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 830.000.000 290.000.000,000 34,93975
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz mevcut 3.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 830.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 290.000.000 TL'nin tamamının 2020 yılı kâr payından karşılanmasına, ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %34,93975 (yüzde otuz dört virgül doksan üç bin dokuz yüz yetmiş beş) oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922887
BIST