***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 830.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSASA, TRASASAW91E4 830.000.000 290.000.000,000 34,93975 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 830.000.000 290.000.000,000 34,93975Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarŞirketimiz mevcut 3.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 830.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 290.000.000 TL'nin tamamının 2020 yılı kâr payından karşılanmasına, ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %34,93975 (yüzde otuz dört virgül doksan üç bin dokuz yüz yetmiş beş) oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922887BIST