***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSASA, TRASASAW91E4 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000 SASA, TRASASAW91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.120.000.000 1.120.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.05.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Tarihi 06.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.05.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 13.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13 Mayıs 2022 tarih ve 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.*Daha önceki kâr dağıtım duyurusu ile senkronize olması için, teknik sebeplerle tabloya ‘%100 kâr payından' şeklinde giriş yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030351BIST