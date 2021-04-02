***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Merinos Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk. İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk. Bali Rüzgar Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK. Bşk. Bağımsız Üye DeğilALİ ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili. Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2015 İcrada Görevli Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek. Bağımsız Üye DeğilMEHMET ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilİRFAN BAŞKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür,Genel Müdür Vekili,Ticari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilKADİR BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi HayırMAHMUT BİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.08.2016 İcrada Görevli Değil Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.HACİ AHMET KULAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2018 İcrada Görevli Değil İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922901BIST