***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 17:32
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL ÖZ Genel Müdür Kimya Mühendisi Yatırımlar Grup Başkanı ,Genel Müdür Yardımcısı
ŞAKİR SABRİ YENER Genel Müdür Yardımcısı-CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Müdürü Erdemoğlu Holding A.Ş. CFO'su
ALPER SÖĞÜT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Enerji Grup Başkanı
GÜVEN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
SIVAKUMAR NATARAJAN .. Genel Müdür Yardımcısı Mühendis POY İşletmeleri Müdürü
ERSOY NİSANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954183
BIST
17:451.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:458,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0792
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:459,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0759
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:45487,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,77
|Açılış
|: 487,46
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:43
|IDGYO
|3,30
|75.008.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.248
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|24.644.342
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.505.899
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.666.315
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|KARYE
|9,86
|115.135.739
|% -9,54
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KUYAS
|2,65
|137.743.694
|% -7,67
|
|GARAN
|8,58
|890.359.954
|% 0,70
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|ASELS
|15,94
|714.292.280
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,41
|596.906.107
|% 0,84
|
|THYAO
|12,91
|523.280.106
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,41
|596.906.107
|% 0,84
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|EKGYO
|1,82
|340.493.393
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|232.153.285
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,36
|221.654.928
|% 3,03
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3610
|8,3631
|% -0,89
|
|Euro
|9,9372
|9,9441
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,5835
|11,6416
|% -0,96
|
|Frank
|9,1986
|9,2540
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% -0,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-1,61
|