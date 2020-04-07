GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.04.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca  7 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen
-Mahmut Bilen'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
-Mahmut Bilen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
-Mahmut Bilen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Haci Ahmet Kulak ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine
 karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835954


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3174 8,3591 % 0,66  
Frank 6,9416 6,9834 % 0,66  
Riyal 1,7941 1,8031 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.656 -6,87  
Altın Gr. 360 360 -2,29  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,12 15,16 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 32,91 32,91 -0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru