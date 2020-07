***SASA* *THYAO* *TRKCM* *EREGL* *ENKAI* *FONET* *IZFAS* *ASELS* *KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***SASA******THYAO******TRKCM******EREGL******ENKAI******FONET******IZFAS******ASELS******KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ASELS, ENKAI, EREGL, FONET, IZFAS, KRDMD, SASA, TRKCM, THYAOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAASELS91H2 ASELS E 16,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ENKA INSAAT VE SANAYII A.S. TREENKA00011 ENKAI E 1,055 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. TRAEREGL91G3 EREGL E 2,863 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S. TREFONT00010 FONET E 15.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. TREIFIR00016 IZFAS E 0,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 1,896 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SASA POLYESTER SANAYI A.S. TRASASAW91E4 SASA E 0,455 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TRAKYA CAM SANAYII A.S. TRATRKCM91F7 TRKCM E 0,081 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRK HAVA YOLLARI A.O TRATHYAO91M5 THYAO E 0,550 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855686BIST